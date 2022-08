Unbekannter hat es auf Kirmes auf Plüsch-Yoda abgesehen

Die eher ungewöhnliche Beute - das Stofftier in Form der berühmten «Star Wars»-Figur maß nach Polizei-Angaben rund 120 Zentimeter - wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ort Wilnsdorf gemacht, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. Die 21-Jährige hatte den Kuschel-Yoda den Angaben zufolge an einem Automaten auf der Kirmes gewonnen. Mit beiden Händen habe sie ihn festgehalten. Dann der Schreck: Eine unbekannte Person sei gekommen und habe ihr das Stoffwesen entrissen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.