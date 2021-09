Unbekannter schlägt Scheibe eines Streifenwagens ein

Ein Unbekannter hat in Dortmund die Seitenscheibe eines Streifenwagens mit einem Stein eingeschlagen. Gegen 2.20 Uhr in der Nacht zum Montag hatten zivile Beamte ein Klirren am Landesbehördenhaus an der Ruhrallee gehört und die zertrümmerte Seitenscheibe an dem vor dem Gebäude geparkten Streifenwagen entdeckt. Auch die Frontscheibe war gesprungen. Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten nach Angaben vom Dienstag das mutmaßliche Tatwerkzeug - einen Stein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.