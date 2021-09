Unbekannter überfällt Tankstelle und flüchtet mit Beute

Mit einer Schusswaffe hat ein unbekannter Mann in Erkrath (Kreis Mettmann) eine Tankstelle überfallen. Er hatte am Freitagabend die 18-jährige Angestellte mit der Waffe bedroht und die Einnahmen gefordert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete anschließend.

Nach Angaben von Zeugen trug der Täter eine schwarze Sturmhaube. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte er nicht gefasst werden. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben.