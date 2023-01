Unbekannter wirft mit Stein auf Linienbus

Bottrop (dpa/lnw)

Ein Unbekannter hat in Bottrop vermutlich einen Stein auf einen Linienbus geworfen, der ohne Fahrgäste unterwegs war. Zwei Scheiben seien zu Bruch gegangen, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Busfahrer habe am Mittwochabend ein Klirren gehört und bemerkt, dass zwei gegenüberliegende Scheiben kaputt waren. Ermittler fanden vor Ort einen «größeren Kieselstein». Es sei möglich, dass der Täter damit auf den Bus geworfen habe.

Von dpa