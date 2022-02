Unbeständiges Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Ausläufer eines Tiefdruckgebiets sorgen in Nordrhein-Westfalen für unbeständiges Wetter. Am Mittwoch zieht am Nachmittag von Südwesten her leichter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es ist sehr mild bei Temperaturen von ein bis fünf Grad im Bergland und sechs bis zehn Grad in tieferen Lagen.

