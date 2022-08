Unbeteiligter Mann bei mutmaßlichem Autorennen verletzt

Duisburg (dpa/lnw)

Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Duisburg ist ein unbeteiligter Passant verletzt worden. Der 85-Jährige sei am Freitagabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hätten berichtet, wie zwei Autos mit einem sogenannten Kickdown ihr illegales Rennen auf einer Straße gestartet hatten. Als sie auf eine Kreuzung zurasten, überquerte der Senior, der sein Rad schob, die Fahrbahn.

Von dpa