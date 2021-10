Unfall: 84-Jährige tot, 85-Jähriger in Lebensgefahr

Velbert (dpa/lnw)

Eine 84 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Velbert ums Leben gekommen. Ihr 85 Jahre alter Ehemann wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizei-Angaben hatte ein 62 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt missachtet und war dadurch mit dem Wagen des alten Ehepaars zusammengestoßen. Der Wagen mit dem 85-Jährigen am Steuer wurde dadurch gegen das Auto eines weiteren Verkehrsteilnehmers im Alter von 77 Jahren geschleudert. Die 84-jährige Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle, der Ehemann wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 62-Jährige wurde nur leicht, der 77-Jährige nicht verletzt.

Von dpa