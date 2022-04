Unfall auf A1 mit zwei Lkw: Fahrer schwer verletzt

Erftstadt (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Rhein-Erft-Kreis mit zwei Sattelzügen ist ein Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 57 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Mittwoch hinter dem Autobahnkreuz Bliesheim in Richtung Dortmund auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Von dpa