Unfall bei illegalem Rennen: 27-Jähriger schwer verletzt

Leverkusen (dpa/lnw)

Bei einem illegalen Straßenrennen ist ein 27-jähriger Autofahrer in Leverkusen mit einem Bus zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Bus hatte am Samstagmorgen links abbiegen wollen, als ihn der Wagen seitlich rammte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Sein Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Von dpa