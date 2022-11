Unfall beim Überholen: Biker lebensgefährlich verletzt

Die Maschine sei nach dem Zusammenstoß nahe Plettenberg gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Als der junge Biker mehrere Fahrzeuge überholte, setzte auch der Kastenwagen zum Überholen an und erfasste den 22-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Straße blieb über Stunden gesperrt.