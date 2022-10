Zusammenstoß: 20-Jährige tot, 46-Jähriger in Lebensgefahr

Foto:

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag (17.10., gegen 19 Uhr) auf der Ennigerstraße Richtung Ennigerloh unterwegs waren. Wer hat den Unfall beobachtet, war in der Nähe oder kann weitere Angaben machen?



Zeugen aus der Fahrzeugkolonne und andere Zeugen, die Informationen zu dem Unfall und Unfallhergang haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde telefonisch unter 02522/915-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.