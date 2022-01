Unfall im Unterricht: Mädchen erleidet schwere Verbrennungen

Essen (dpa)

Bei einem Unfall im Chemieunterricht hat eine Schülerin in Essen am Mittwoch schwere Verbrennungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen sei bei einem Experiment eine Stichflamme entstanden, die die Kleidung der Elfjährigen in Brand setzte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits mit einer Löschdecke gelöscht.

Von dpa