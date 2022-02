Unfall mit drei LKWs auf A1: Mann lebensgefährlich verletzt

Schwelm (dpa/lnw)

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen, darunter ein Gefahrguttransporter, auf der Autobahn A1 bei Gevelsberg sind am Freitag zwei Fahrer verletzt worden. Ein im Fahrerhaus eingeklemmter 35 Jahre alter Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr Schwelm mit. Er schwebe in Lebensgefahr. Ein 59 Jahre alter Fahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 30-jährige dritte Fahrer blieb unverletzt.

Von dpa