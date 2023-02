Radfahrer bei Unfall mit Transporter gestorben

Ein 80-jähriger Radfahrer kam auf der B 475 am 16. Februar ums Leben.

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 80-jähriger Sassenberger mit seinem Rad die B 475 in Richtung Füchtorf. Auf der Höhe des Parkplatzes Fichtenbusch wechselt der Radfahrer, ohne nach Aussage des Transporterfahrers Handzeichen zu geben, die Straßenseite, um in den Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah er einen 23-Jährigen aus Georgsmarienhütte, der mit seinem Transporter direkt neben ihm fuhr.

Der Transporter konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Luftrettung wurde alarmiert und auch ein Rettungswagen aus Warendorf war vor Ort. Die Rettungskräfte reanimierten den Verletzten zunächst. Kurz darauf verstarb der 80-Jährige noch am Unfallort. Der Transporterfahrer erlitt einen Schock.