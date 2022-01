Uni in Deutschland: Ein Professor auf 65 Studierende

Berlin/Düsseldorf (dpa)

An nordrhein-westfälischen Universitäten kommen auf einen Professor im Schnitt 89 Studierende. Damit ist das Betreuungsverhältnis so schlecht wie in keinem anderen Bundesland. Deutschlandweit kommen an den Unis auf einen Professor im Schnitt 65 Studierende. Das Betreuungsverhältnis hat sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, wie der Deutsche Hochschulverband am Montag mitteilte. Der Verband, der die Hochschullehrer vertritt, bezog sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Von dpa