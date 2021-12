Unions Kruse beschwert sich über «asoziale Fans» in Bochum

Bochum (dpa)

Torschütze Max Kruse vom 1. FC Union Berlin hat sich nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum über die «asozialen Fans» des Gastgebers beklagt. «Heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion», sagte der 33 Jahre Angreifer am Samstagabend in seiner Instagram-Story. Er wisse aber, dass «80, 90 Prozent der Fans» des VfL sympathisch seien. Union hatte die Partie in der Fußball-Bundesliga zuvor durch ein Tor von Kruse gewonnen.

Von dpa