Unter Schülern in NRW steigen Infektionen leicht an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unter Schülerinnen und Schülern in NRW ist die Zahl der Corona-Infektionen leicht gestiegen. Eine Abfrage unter rund 5000 Schulen ergab, dass in der vergangenen Woche eine pandemiebedingt geschlossen werden musste, wie das Schulministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Zum Stichtag 17. November meldeten die Schulen 10.559 bestätigte Corona-Fälle unter der Schülern. Das seien 0,53 Prozent der Schüler - nach 0,39 Prozent eine Woche zuvor. Die Zahl umfasse Infektionen, die in der Schule oder auch außerschulisch festgestellt wurden.

Von dpa