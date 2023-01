Unternehmen ruft Hering wegen Salmonellen-Gefahr zurück

Schwerin (dpa)

Der Lebensmittelhersteller Anker GmbH Fisch- u. Feinkostfabrik hat wegen Salmonellen-Gefahr Heringe zurückgerufen. Betroffen seien einzelne Chargen des Produkts Anker Hering in Gelee 200 Gramm mit dem Haltbarkeitsdatum 06.04.2023, teilte das Unternehmen in Dassow in Mecklenburg-Vorpommern mit. Das Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichte den Hinweis am Dienstag.

Von dpa