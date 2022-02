Unwetterwarnung für Köln: Gewitter und Orkanböen drohen

Köln (dpa/lnw)

Wegen einer Unwetterwarnung hat die Stadt Köln am Donnerstagabend die Feiernden aufgefordert, die öffentlichen Bereiche in der Stadt zu verlassen. Es drohten Gewitter mit Orkanböen von bis zu 100 Stundenkilometern, teilte die Stadt mit. In den rheinischen Hochburgen hat an Weiberfastnacht der Straßenkarneval begonnen. Laut Kölner Polizei waren am Abend Kostümierte auf den Straßen. Der Andrang sei aber geringer als sonst.

Von dpa