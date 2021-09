Urkundenfälschung: Durchsuchungen in Köln und Umkreis

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen (MPU) hat die Polizei am Montag Wohn- und Geschäftsräume eines Tatverdächtigen in Köln und im Rhein-Erft-Kreis durchsucht. Ein 38 Jahre alter Mann soll seit 2018 in mindestens 31 Fällen Dokumente zur Wiedererlangung von Führerscheinen gefälscht haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ermittler des Verkehrskommissariats stellten unter anderem elektronische Datenträger sowie Dokumente sicher, die nun ausgewertet würden.