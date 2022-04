Urlauber verlieren im Schnee die Orientierung

Bayerisch Gmain/Marktschellenberg (dpa/lnw)

Mehrere Bergwanderer aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben sich in den Berchtesgadener Alpen im Schnee verlaufen und mussten am Ende gerettet werden. Sechs Urlauber, darunter zwei Kinder, saßen am Mittwoch in der steilen Nordostflanke des Hochschlegels rund 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels fest, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Donnerstag mitteilte.

Von dpa