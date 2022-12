Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen Oldtimerdieb erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fast eineinhalb Jahre nach einer großangelegten Razzia gegen Oldtimerdiebe soll heute (11.00) in Düsseldorf der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter enden. Die Anklage wirft dem 32-Jährigen aus dem niederländischen Heerlen besonders schweren Bandendiebstahl in mehreren Fällen vor. Die Staatsanwältin hat für den Angeklagten am Landgericht viereinhalb Jahre Haft gefordert.

Von dpa