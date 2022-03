Uta-Ranke-Heinemann-Platz in Essen eröffnet

Essen (dpa)

An ihrem ersten Todestag ist in Essen ein Platz nach der Theologin und Kirchenkritikerin Uta Ranke-Heinemann (1927-2021) benannt worden. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) würdigte Ranke-Heinemanns starke Positionierung für Frieden, Feminismus und die Emanzipation der Frau. Sie sei ein «Vorbild für Männer und Frauen gleichermaßen», sagte Kufen am Freitag. Uta Ranke-Heinemann sei an diesem Platz seit 1958 immer wieder spazieren gegangen, sagte ihr Sohn Andreas Ranke. «Alle Höhen und Tiefen und alle Ideen meiner Mutter gingen von hier in Essen aus», sagte er.

Von dpa