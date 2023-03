Vaillant verdoppelt Wärmepumpen-Produktion

Remscheid (dpa/lnw)

Der Heiztechnikhersteller Vaillant will seine Wärmepumpen-Produktion mit einer neuen Fabrik im slowakischen Senica auf einen Schlag mehr als verdoppeln. In dem Werk würden ab Mai auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern ausschließlich Wärmepumpen gefertigt, teilte Vaillant am Freitag mit. Dort könnten 300.000 Wärmepumpen pro Jahr hergestellt werden. Die Produktionskapazitäten von Vaillant bei Wärmepumpen stiegen damit auf mehr als eine halbe Million Geräte pro Jahr. Das Familienunternehmen stellt Wärmepumpen auch am Standort Remscheid sowie in Frankreich und Großbritannien her.

Von dpa