Vater und Sohn am Rhein vermisst: Suche fortgesetzt

Duisburg (dpa/lnw)

Die Wasserschutzpolizei in Duisburg hat am Mittwoch die Suche nach einem neunjährigen Jungen und seinem 64-jährigen Vater fortgesetzt. Sie wurden am Dienstagabend vom Rhein erfasst und abgetrieben. Die Duisburger Polizei berichtete, nach ersten Erkenntnissen habe das Kind am Rhein im Wasser gespielt, als die Strömung es erfasste und mitriss. Der Vater und die 33-jährige Mutter seien daraufhin ins Wasser gesprungen, um den Jungen zu retten. Der Vater sei dabei ebenfalls abgetrieben worden. Einem Angler, der die Hilferufe der Eltern gehört hatte, sei es gelungen, die Mutter mit einem Kescher an Land zu ziehen.

Von dpa