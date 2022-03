Vera Int-Veen will ihre Fernsehkarriere beenden

Köln (dpa)

Inmitten der 90er-Jahre-Retrowelle im deutschen Fernsehen verabschiedet sich eine der bekanntesten Talkerinnen aus der Zeit vom Bildschirm: Moderatorin Vera Int-Veen («Schwiegertochter gesucht») will ihre Fernsehkarriere beenden. «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist! Nach 30 Jahren im Fernsehen widme ich mich jetzt anderen Projekten und freu mich entspannt auf alles, was da kommt», teilte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa