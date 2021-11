Verbrannte Frauenleiche: Hintergründe weiter unklar

Freudenstadt/Solingen (dpa)

Trotz der Festnahme eines Verdächtigen im Fall einer teils verbrannten Frauenleiche aus dem Schwarzwald stehen die Ermittler noch ziemlich am Anfang ihrer Arbeit. Zwar gehen sie davon aus, dass ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Ob der Fundort in einem Wald bei Freudenstadt aber auch der Tatort ist, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Opfer und Täter kamen aus Nordrhein-Westfalen. Womöglich sei die Frau auch dort ums Leben gekommen und die Leiche dann in den Süden gebracht worden.

Von dpa