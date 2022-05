Verdacht auf versuchte Geldautomatensprengung in Monschau

Monschau (dpa/lnw)

In Monschau (Städteregion Aachen) ist es am frühen Montagmorgen möglicherweise zur Sprengung eines Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, gab es Bildern einer Videoüberwachungsanlage in dem Gebäude im Stadtteil Kalterherberg zufolge wohl eine Sprengung. Die Polizei könne aber nicht sagen, ob diese gegebenenfalls nur zum Teil umgesetzt wurde. Das werde derzeit ermittelt.

Von dpa