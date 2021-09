Verfolgungsfahrt: Gestohlenes Auto durchbricht Bahnschranke

Hamm (dpa/lnw)

Bei einer waghalsigen Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Hamm haben zwei Diebe in einem gestohlenen Auto eine Bahnschranke durchbrochen. Ein Streifenwagen entdeckte den 28 Jahre alten Mann und den 14-Jährigen in der Nacht auf Dienstag, wie sie mit dem Fahrzeug in der Stadt herumfuhren. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht flüchteten sie dann laut Angaben der Polizei mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten.

Von dpa