Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Bei einem schweren Autounfall in Moers sind am Wochenende fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer

Aus noch ungeklärter Ursache waren am Samstagabend an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen, wie die Feuerwehr am Montag berichtete. Weil zunächst unklar war, ob Personen eingeklemmt sind, wurden zwei Löschzüge sowie drei Rettungswagen und zwei Notärzte alarmiert. Insgesamt waren 37 Rettungskräfte im Einsatz. Die Unfallwagen erlitten bei dem Zusammenstoß Totalschaden