Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Straßenbahnen sind in Düsseldorf nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr acht Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Düsseldorf der dpa am Montagvormittag. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit mehreren Einheiten vor Ort, wie sie per Twitter mitteilte.