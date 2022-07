Verletzte auf Rheinkirmes: Teil eines Fahrgeschäfts gelöst

Düsseldorf (dpa)

Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes sind zwei Menschen von einem herumfliegenden Teil eines Fahrgeschäfts am Kopf getroffen und leicht verletzt worden. Die beiden hätten sich Platzwunden zugezogen, sich selbst in Behandlung begeben und seien vorsorglich in ein Krankenhaus geschickt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Vorfall habe sich bereits am Freitagabend ereignet. Es seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Die näheren Umstände und Ursache des Unfalls seien noch unklar.

Von dpa