Verletzte bei Brand von Lagerhallen: Aufwendige Reinigung

In einem Industriebetrieb im Kreis Gütersloh geraten zwei Lagerhallen in Brand. Vier Menschen werden verletzt. Da nach dem Brand chemisches Granulat die Umgebung verschmutzt, dauert der Einsatz an.

Nach einem Großbrand in einem Industriebetrieb in Steinhagen (Kreis Gütersloh), bei dem vier Menschen verletzt wurden, sind Straßen und öffentliche Flächen durch Chemikalien verunreinigt. Es bestehe keine akute Gefährdung der Atemwege, teilte die Gemeinde Steinhagen am Mittwoch mit. In der Umgebung sammelten sich jedoch Ausflockungen eines chemischen Stoffes. Anwohner sollten direkten Hautkontakt mit dem Granulat meiden und dieses nicht in die Wohnungen tragen. Haustiere sollten zur Sicherheit ebenfalls drinnen bleiben, hieß es. Das Granulat werde noch chemisch untersucht.

Auf dem Gelände waren in der Nacht zu Mittwoch zwei Lagerhallen abgebrannt. In einer der beiden Hallen würden Chlorgasprodukte für Schwimmbäder gelagert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend. Anwohner seien dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht auf die Straße zu gehen. Laut dem Sprecher war eine hohe Rauchwolke über den Hallen zu sehen.

Wie die Beamten am Mittwochmorgen mitteilten, war das Feuer gelöscht. Die Einsatzkräfte beschäftigten jedoch weiter Nachlöscharbeiten auf dem Gelände. Am Vormittag seien erneute Brandherde aufgetreten, teilte die Gemeinde später mit. Diese seien jedoch wieder gelöscht worden.

Nach Angaben der Polizei gab es vier Verletzte - ein Anwohner, ein Feuerwehrmann und zwei Rettungssanitäter. Drei von ihnen wurden mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt. Eine Rettungssanitäterin sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

Die Brandursache war zunächst unklar. Der Einsatzort könne wegen der Hitzeentwicklung und akuter Einsturzgefahr noch nicht betreten werden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im Millionenbereich.

Die Reinigung der öffentlichen Flächen sollte laut Mitteilung der Gemeinde noch mindestens bis in die Nacht zum Donnerstag dauern. Dazu wurden mehrere Straßen rund um das Gelände sowie der Steinhagener Bahnhof gesperrt. Auf der Regionalbahnlinie RB75 entfiel der Halt Steinhagen, zudem kam es zu Einschränkungen auf den lokalen Buslinien.

Eine Grundschule und eine Kindertagesstätte blieben am Mittwoch geschlossen. Die Schule werde auch am Donnerstag geschlossen bleiben, die Tagesstätte allerdings wieder öffnen, teilte die Gemeinde weiter mit.