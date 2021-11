Verletzte in Dortmund bei Auseinandersetzung zweier Gruppen

Zwei Gruppen geraten mitten in Dortmund auf einem Gehweg in Streit. Es kommen Stichwaffen und Schusswaffen zum Einsatz, Menschen werden verletzt. Die Hintergrunde sind bislang unklar.

Polizisten stehen an einer abgesperrten Straße in der Dortmunder Innenstadt.

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen mit Schuss- und Stichwaffen sind in Dortmund mehrere Menschen verletzt worden. Es gab deshalb am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei, mehrere Straßen wurden gesperrt. Zwei Personengruppen seien auf einem Gehweg aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei habe kurz nach der Auseinandersetzung Tatverdächtige festnehmen können, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund. Zu dem Vorfall kam es demnach um kurz nach 15.00 Uhr.

Wie viele Verletzte und Festgenommene es gab und welchen Hintergrund der Streit hatte, ist den Angaben zufolge Gegenstand der Ermittlungen. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte der Polizeisprecher.

Am Abend wurde der Tatort untersucht. Eine Polizeisprecherin sagte: «Wir sind mit starken Kräften vor Ort.» Für die Bevölkerung bestand am Abend laut Polizei keine Gefahr mehr. Zu Beginn waren Unbeteiligte aufgerufen worden, das Gebiet um den Einsatzort zu meiden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer +49 231 132-7441 zu melden. Die Ermittler bitten vor allem darum, Handyvideos an die Adresse nrw.hinweisportal.de zu schicken. Sie könnten für die weiteren Ermittlungen von erheblicher Bedeutung sein, hieß es.