Der Düsseldorfer Emmanuel Iyoha (hinten Mitte) versucht einen letzten Schuss in der Nachspielzeit.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss wieder auf Emmanuel Iyoha verzichten. Der Offensivspieler erlitt im Training einen Innenbandteilriss im linken Knie. Das teilte die Fortuna am Montag mit. Der 23-Jährige hatte erst am Samstag beim 0:2 in Nürnberg sein Comeback gegeben, nachdem er einige Wochen lang wegen einer schweren Fußprellung ausgefallen war.