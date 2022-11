Vermeintlich falsche Polizeibeamte angezeigt: Festnahme

Freudenberg (dpa/lnw)

Eine Frau aus Freudenberg (Siegerland) hat am Donnerstagabend auf der Polizeiwache in Siegen zwei vermeintlich falsche Polizeibeamte anzeigen wollen - und kam dann selbst in die Arrestzelle. Denn bei der Aufnahme der Anzeige und Personalien der 33-Jährigen habe sich herausgestellt, dass gegen sie zwei Haftbefehle vorlagen, teilte die Siegener Polizei am Freitag mit.

Von dpa