Vermisster 63-Jähriger tot im Kanal gefunden

Ein seit zwei Tagen nach dem Schwimmen im Rhein vermisste 63-Jähriger ist am Montag tot in einem Kanal im niederländischen Pannerden gefunden worden. Dass es sich um den Mann aus Hamm, der seit Samstagabend in Rees am Rhein (Kreis Kleve) vermisst worden war, handelt, stehe nach Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Identifizierung des Leichnams zweifelsfrei fest, teilte die Polizei mit.

Der 63-Jährige hatte den Samstag (18. Juni) bei sommerlichem Wetter gemeinsam mit seiner Ehefrau und zwei weiteren Personen am Rheinufer bei Rees verbracht. Am Nachmittag war er zum Baden in den Rhein gegangen und hatte die nächstgelegenen Buhne rheinaufwärts umschwommen. Danach war er aus dem Blickfeld der am Ufer zurückgebliebenen Personen verschwunden. Seine Frau und die Begleiter hatten zunächst eigenständig nach dem 63-Jährigen gesucht, dann aber über den Notruf die Polizei und Rettungskräfte verständigt.

Die sofort eingeleiteten umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei an Land, der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren am Samstag und Sonntag erfolglos geblieben. Auch ein Polizeihubschrauber war zum Einsatz gekommen, hieß es. Am Montagmorgen war der mutmaßlich ertrunkene Mann dann im Nachbarland entdeckt worden.