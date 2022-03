Verpuffung in Wohnung: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Gelsenkirchen ist am Sonntag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Sie wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei weitere Erwachsene wurden leicht verletzt. Fünf Kinder erlitten einen Schock. Das Unglück habe sich im Zusammenhang mit einer privaten Feier ereignet, so der Sprecher. Einen Folgebrand konnte die Feuerwehr schnell löschen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei will jetzt mit Hilfe von Experten die Brandursache ermitteln.