Verpuffung wegen brennenden Topfes

Schwerte (dpa/lnw)

Durch eine Verpuffung in einer Küche in Schwerte (Kreis Unna) sind zwei Menschen verletzt worden. Fett in einem Topf hatte am Mittwochabend angefangen zu brennen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Bewohner, eine Frau (31) und ein Mann (31), den Brand mit Wasser löschen wollten, kam es zu der Verpuffung.

