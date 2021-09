Versuchte Geldautomaten-Sprengung: Täter unbekannt

Unbekannte haben in Kevelaer (Kreis Kleve) versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie viel Geld die Täter am frühen Mittwochmorgen erbeuteten, war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Parkplatz eines Supermarktes, auf dem sich der Geldautomat befindet, wurde auf Sprengstoffreste untersucht. Dafür wurde der Strom am Geldautomaten abgeschaltet, was zum Stromausfall bei einigen Haushalten in der Umgebung führte. Die Ermittlungen dauerten am Mittwochmorgen an.