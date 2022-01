Versuchte Kindesentführung: Eltern mit Messer bedroht

Essen (dpa/lnw)

Nach einer angeblich versuchten Kindesentführung an einer Kita muss sich eine 35-Jährige seit Montag in Essen vor Gericht verantworten. Die Angeklagte soll im vergangenen August in Gelsenkirchen mit einem Küchenmesser auf ein Elternpaar losgegangen sein, um deren zweijährigen Sohn in ihre Gewalt zu bringen. Laut Anklage stand sie unter Drogeneinfluss. Nach ihrer Festnahme hatte die 35-Jährige zu Protokoll gegeben, dass sie «verwirrt» gewesen sei. Sie habe gedacht, dass es sich bei dem Kind um ihre Tochter gehandelt habe, die ihr rund zehn Wochen zuvor vom Jugendamt weggenommen worden sei.

Von dpa