Vertrag bis 2025: Essen verlängert mit Sportdirektor Nowak

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat den Vertrag mit Sportdirektor Jörn Nowak langfristig verlängert. Nach Vereinsangaben unterschrieb Nowak einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 35 Jahre alte Ex-Profi ist seit Sommer 2019 im Amt, zuvor war er zwei Jahre sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Oberhausen.

«Die Zusammenarbeit mit Jörn Nowak hat sich vom ersten Tag an in jeder Hinsicht als ausgesprochen positiv gezeigt», sagte Vorstandschef Marcus Uhlig: «Jörn ist sehr ehrgeizig, geht zielstrebig und strategisch vor und hat in den letzten zwei Jahren bereits eine ganze Menge erfolgreich angestoßen und auch umgesetzt.»