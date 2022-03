Verurteilter Mörder aus den Niederlanden überstellt worden

Dortmund (dpa)

Der verurteilte Mörder Ralf H. ist am Mittwoch von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert worden. Nach seiner Festnahme dort kurz vor Weihnachten sei er nun an der Grenze von niederländischen Beamten an die deutschen Kollegen übergeben worden und werde vorerst in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch. Von dort gehe es weiter in eine nicht näher genannte andere JVA, wo er seine lebenslange Haftstrafe verbüßen soll.

Von dpa