Verwahrloste Hunde aus Haus in Dortmund gerettet

Dortmund (dpa/lnw)

Polizei und Feuerwehr haben in Dortmund 41 verwahrloste Hunde aus einem Wohnhaus geholt. Die Tiere seien stark vernachlässigt gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurden alle Hunde in der ersten Etage des Einfamilienhauses gehalten. Zum Freigang habe ihnen nur eine angrenzende Dachterrasse zur Verfügung gestanden, die mit Kothaufen übersäht gewesen sei. Auch im Innern des Hauses habe es «übel» gerochen. Die Feuerwehr brachte die Hunde den Angaben zufolge ins Tierheim, wo sie weiter versorgt werden sollen.

Von dpa