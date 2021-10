VfB mit Bredlow im Tor und zehn Ausfällen

Mönchengladbach (dpa)

Mit Ersatztorhüter Fabian Bredlow aber insgesamt ohne zehn erkrankte oder positiv auf das Coronavirus getestete Profis tritt der VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach an. Lediglich Keeper Bredlow hat nach einem Negativtest und einem Trainingstag den Sprung in die Startelf geschafft, weil auch Stamm-Torhüter Florian Müller ausfällt. Für Bredlow ist es der erste Bundesliga-Startelfeinsatz seit mehr als fünf Monaten.

Von dpa