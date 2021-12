VfL Bochum geht selbstbewusst im Derby gegen Dortmund

Bochum (dpa/lnw)

Der formstarke Aufsteiger VfL Bochum sieht sich auch im Ruhr-Derby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) nicht chancenlos. «Natürlich ist der BVB der Favorit, aber wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir müssen uns nicht klein machen, manchmal gewinnt auch der David gegen den Goliath», sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Donnerstag.

Von dpa