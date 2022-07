VfL Bochum holt Verteidiger Jannes Horn

Bochum (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Jannes Horn verpflichtet. Der 25 Jahre alte Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der VfL am Montag mitteilte. Horn war vereinslos, zuletzt stand er beim 1. FC Köln unter Vertrag. Internationale Erfahrung konnte er sowohl für Köln in der Europa League als auch in der deutschen U21-Nationalmannschaft sammeln.

Von dpa