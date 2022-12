VfL Bochum verliert Testspiel gegen Zwolle 1:3

Bochum (dpa/lnw) –

Der VfL Bochum hat zu Beginn der Vorbereitung auf den nächsten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga einen Achtungserfolg verpasst. Im ersten Testspiel nach der WM-Pause verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am Mittwoch gegen den niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle mit 1:3 (1:2). Gerrit Holtmann (8. Minute) hatte die Bochumer in Führung gebracht, ehe Zwolle den Rückstand drehte. Das Match in Bochum fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa