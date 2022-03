Viel Sonne in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf sonniges und warmes Wetter freuen. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur wenige Wolken und Temperaturen bis 20 Grad. Lediglich ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen sei spürbar. In der Nacht zum Mittwoch rutschen die Temperaturen allerdings wieder auf bis minus ein Grad. Es sei mit verbreitetem Bodenfrost zu rechnen.

Von dpa