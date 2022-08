Viel Sonnenschein und steigende Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw) -

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein sonniger Tag mit steigenden Temperaturen. Am Dienstag werden Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu weht ein schwacher Süd- bis Südwestwind und es bleibt meist trocken. In der Nacht auf Mittwoch ziehen wenige Wolken auf und die Temperaturen kühlen auf 18 bis 14 Grad ab.

Von dpa